El inédito camino de camiseta en honor a Miguel Ángel Russo lanzada al cielo por Boca - Chilevisión

Sorpresa causó en Argentina la aparición de una camiseta lanzada por Boca en homenaje a Miguel Ángel Russo, entrenador que falleció el pasado 8 de octubre.

El Xeneize soltó la polera junto a unos globos el 18 del mismo mes, día en que disputó su primer partido en La Bombonera sin su DT en una emotiva jornada.

A varias semanas de aquella situación, este miércoles se informó que la indumentaria fue encontrada nada menos que en Uruguay.

Cañada Nieto, el pueblo de Uruguay en el que apareció camiseta de Russo

En redes sociales se difundió una imagen de la camiseta, la que apareció nada menos que en la localidad de Cañada Nieto, departamento de Soriano.

El pueblo está ubicado a poco más de 120 kilómetros del estadio de Boca y cuenta con solamente 430 habitantes, donde el que se percató de todo fue Agustín Eugui.

El joven de 29 años halló la casaca mientras hacía sus labores en la empresa agropecuaria familiar, específicamente al momento de cortar el pasto con el tractor.

"Vi algo que brillaba y pensé que era un globo de helio, porque a veces llegan a los campos. Iba a pasarlo por arriba, pero vi que había papelitos azules y amarillos, me dio curiosidad y me bajé. Ahí, entre los pastos, encontré la camiseta de Boca, enganchada con los globos desinflados", contó a TN.

Tras revelar que fue su pareja la que lo hizo darse cuenta de que se trataba de la polera de Russo, Eugui indicó que "la tengo guardadita en mi casa, en mi cuarto".

"No la lavé, está llena de pasto, así como la encontré. Cuando me di cuenta de lo que era, me emocioné mucho. No podía ni hablar de la emoción. Si lo cuento, nadie me cree", agregó.