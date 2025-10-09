Gesto de amor: Revelan el último pedido de Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir - Chilevisión

Gran dolor hay en Argentina por la muerte de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció este miércoles a los 69 años.

El estratega, que dirigió Universidad de Chile en 1996, perdió la vida en su casa producto de un debilitamiento causado por un cáncer que comenzó el 2017.

En medio del velorio realizado en La Bombonera, se reveló el último deseo del ex futbolista argentino a su familia antes del deceso.

El pedido de Miguel Ángel Russo a su familia

De acuerdo a lo informado por el Diario Olé, Russo solicitó a sus cercanos que en sus últimos días le colocaran la ropa que habitualmente usaba en Boca.

Esto fue aceptado sin contratiempos por la familia, apuntando a que le hacía feliz saber que seguía mentalizado en lo que pasara con el Xeneize de Carlos Palacios y Williams Alarcón.

En las últimas semanas, el experimentado DT dejó de asistir a los entrenamientos del primer equipo por sus complicaciones de salud, lo que obligó a su ayudante, Claudio Ubeda, a tomar el mando del plantel.

El nacido en Lanús tuvo tres ciclos en el Azul y Amarillo, ganando la Copa Libertadores 2007 tras vencer a Gremio en una recordada final.

Tras asumir en mayo de este año, el entrenador estuvo en el reciente Mundial de Clubes en el que su elenco fue eliminado en primera ronda.