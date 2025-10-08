De la U a River: Luto y muchas condolencias en el fútbol sudamericano por muerte de Miguel Ángel Russo - Chilevisión

Este miércoles, se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien se desempeñaba como director técnico de Boca Juniors, donde militan los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.

"Miguelo" como era llamado cariñosamente, se encontraba con una internación domiciliaria debido a una recaída en su salud. De hecho, su ayudante Claudio Ubeda dirigió los últimos dos partidos de los "Xeneizes".

Tras confirmarse la lamentable noticia, muchos clubes se manifestaron a través de redes sociales y dejaron condolencias por la muerte del DT.

Uno de esos equipos fue Universidad de Chile, club que dirigió Russo en 1996, donde los azules realizaron una de sus mejores campañas en la Copa Libertadores cuando llegaron hasta semifinales.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Clubes entregan condolencias por muerte de Miguel Ángel Russo

El Club Universidad de Chile lamenta con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera ex entrenador de nuestro Primer Equipo.



Los hinchas de la U recordamos con mucho cariño y respeto su paso por nuestra institución en 1996, cuando de la mano de grandes… pic.twitter.com/AWdPkltbh8 — Universidad de Chile (@udechile) October 8, 2025

River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/gSRyRyDhJa — River Plate (@RiverPlate) October 8, 2025

San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste.



¡Hasta siempre, Miguelo! pic.twitter.com/sVhilJwQBr — San Lorenzo (@SanLorenzo) October 8, 2025

Hasta siempre, Miguel querido.



El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento. pic.twitter.com/hU44H0a8dS — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 8, 2025

Millonarios FC, su presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo amigo cercano y leyenda embajadora.… pic.twitter.com/01lzjEjuvo — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 8, 2025

El Club Atlético Independiente lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Director Técnico de Boca Juniors y protagonista del fútbol argentino y sudamericano desde hace varias décadas.



Enviamos un saludo a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, así… pic.twitter.com/B4rVDbFFJo — C. A. Independiente (@Independiente) October 8, 2025

Racing Club lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador del plantel profesional entre los años 2010 y 2011 y con una destacada trayectoria en el fútbol argentino. Le enviamos un cálido abrazo a su familia, seres queridos y allegados. pic.twitter.com/7tMcatW3UO — Racing Club (@RacingClub) October 8, 2025

La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, campeón de la CONMEBOL @Libertadores y de destacada trayectoria en diversos clubes del fútbol sudamericano.



Condolencias a familiares y amigos. QEPD. pic.twitter.com/0fx9tVDMkK — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 8, 2025