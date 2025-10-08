 De la U a River: Luto y muchas condolencias en el fútbol sudamericano por muerte de Miguel Ángel Russo - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

De la U a River: Luto y muchas condolencias en el fútbol sudamericano por muerte de Miguel Ángel Russo

Tras confirmarse la lamentable noticia, muchos clubes se manifestaron a través de redes sociales y dejaron condolencias por la muerte del DT.

Miércoles 8 de octubre de 2025 | 20:29

Este miércoles, se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien se desempeñaba como director técnico de Boca Juniors, donde militan los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón. 

"Miguelo" como era llamado cariñosamente, se encontraba con una internación domiciliaria debido a una recaída en su salud. De hecho, su ayudante Claudio Ubeda dirigió los últimos dos partidos de los "Xeneizes". 

Tras confirmarse la lamentable noticia, muchos clubes se manifestaron a través de redes sociales y dejaron condolencias por la muerte del DT.

Uno de esos equipos fue Universidad de Chile, club que dirigió Russo en 1996, donde los azules realizaron una de sus mejores campañas en la Copa Libertadores cuando llegaron hasta semifinales. 

Clubes entregan condolencias por muerte de Miguel Ángel Russo

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Dirigió hasta sus últimos días: La lucha de Miguel Russo, el DT que dejó huella en Argentina

Murió Miguel Ángel Russo, ex entrenador de la U y actual DT de Boca Juniors

Se acabó la espera: Así es “Trionda”, el balón oficial del Mundial de 2026

A meses de fatal accidente: Liverpool confirma importante decisión con contrato de Diogo Jota
Publicidad
Publicidad