Murió Miguel Ángel Russo, ex entrenador de la U y actual DT de Boca Juniors - Chilevisión

Miguel Ángel Russo, recordado entrenador argentino de Universidad de Chile en las semifinales de la Copa Libertadores 1996, murió este miércoles a sus 69 años.

El desceso del actual DT de Boca Juniors fue confirmado por su actual club en la presente jornada.

Pese a que se encontraba vigente en su trabajo, en las últimas semanas había sufrido una recaída en su salud que lo obligó a permanecer en una internación domiciliaria.

En 2017, el trasandino comunicó que se le detectó un tumor en la próstata, lo que no le impidió sentarse en la banca y hasta ser campeón con Rosario Central el 2023.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

Trayectoria como futbolista

Nacido en 1956, sus inicios como jugador los vive en las inferiories del club Estudiantes de la Plata, lugar donde desarrolló toda su trayectoria como futbolista.

El oriundo de Lanús debutó con los pincharratas en 1975 y permaneció La Pata hasta su retiro en 1989. En sus 14 años en el club, jugó 420 partidos, obtuvo dos campeonatos y marcó once goles.

Experimentado entrenador

Tras su retiro como jugador, Russo tuvo una extensa carrera como director tecnico en el país trasandino. Lanús, Estudiantes, Colón de Santa Fé, San Lorenzo, Veléz Sarsfield, Rácing y Boca Juniors son algúnos de los clubes por donde pasó y en casi todos, tuvo más de una etapa.

El ex adiestrador será recordado en Chile por su estadía en Universidad de Chile en 1996, cuando logró llevar al plantel a semifinales de Copa Libertadores y quedar en el camino en una polémica serie frente a River Plate.

En sus últimos días, Miguel Ángel Russo se desempeñó como director tecnico de Boca Junios, en donde estuvo al mando de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.