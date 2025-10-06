 Colo Colo quedó a un paso de los cuartos de final y la U se jugará su clasificación el jueves - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Colo Colo quedó a un paso de los cuartos de final y la U se jugará su clasificación el jueves

Las Albas vencieron 1-0 a Sao Paulo y las Azules igualaron sin goles ante Libertad en la fecha 2 de la fase de grupos de la Libertadores Femenina.

Lunes 6 de octubre de 2025 | 22:05

Este lunes, Colo Colo y Universidad de Chile disputaron su segundo partido en la Copa Libertadores Femenina 2025 que se desarrolla en Argentina. 

El mejor resultado lo obtuvieron Las Albas, quienes obtuvieron un nuevo triunfo al igual que en el debut, donde vencieron 2-0 a Olimpia de Paraguay.

En esta jornada, las dirigidas por Tatiele Silveira superaron a Sao Paulo por la cuenta mínima. El único gol del compromiso fue obra de Mary Valencia a los 58 minutos.

Con este resultado, Colo Colo quedó como líder del Grupo C con puntaje perfecto (6 unidades) y está muy cerca de acceder a los cuartos de final. 

El próximo jueves cerrará la fase de grupos ante San Lorenzo, duelo que está programado a las 20 horas.

Universidad de Chile sumó un nuevo empate

Mientras que Universidad de Chile, que había igualado sin goles en su debut, ahora consiguió el mismo resultado ante Libertad de Paraguay.

Las azules por el momento se ubican segundas en el Grupo D y se jugarán la clasificación el próximo miércoles cuando enfrenten a Deportivo Cali de Colombia. 

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Delegación histórica: Team Chile anuncia los nominados para el Mundial de Ciclismo de Pista 2025

Gran Premio de Singapur: Horarios, Dónde ver EN VIVO y ONLINE la carrera de Fórmula 1

“Se escuchan gritos”: Revelan nuevos antecedentes de detención de Jean Paul Pineda

Chile vs Japón por el Mundial Sub 20: Cómo ver el partido EN VIVO y GRATIS por la app MiCHV
Publicidad
Publicidad