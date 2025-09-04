 Copa Libertadores Femenina 2025: Colo Colo y la U conocieron sus rivales para la fase de grupos - Chilevisión
Copa Libertadores Femenina 2025: Colo Colo y la U conocieron sus rivales para la fase de grupos

Albas y Azules representarán a Chile en el certamen más importante del continente, enfrentándose a duros oponentes en la primera fase.

Jueves 4 de septiembre de 2025 | 12:07

Este jueves se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025, torneo que tendrá representación chilena con Colo Colo y Universidad de Chile.

Albas y Azules conocieron a sus rivales para esta instancia, donde deben quedar entre las dos mejores de su zona si quieren clasificar a los cuartos de final.

El Cacique tendrá como principales adversarios a Sao Paulo y San Lorenzo de Almagro en el Grupo C, mientras que el cuadro laico chocará contra Libertad de Paraguay en el D.

Grupo de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina

  • Sao Paulo
  • San Lorenzo
  • Colo Colo
  • Olimpia de Paraguay

Grupo de Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina

  • Colombia 1 (por definirse)
  • Libertad
  • Nacional de Uruguay
  • Universidad de Chile

¿Cuándo comienza la Copa Libertadores Femenina 2025?

La Copa Libertadores Femenina comenzará oficialmente el próximo 2 de octubre, desarrollándose en esta oportunidad de manera íntegra en Buenos Aires, Argentina.

