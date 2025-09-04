Copa Libertadores Femenina 2025: Colo Colo y la U conocieron sus rivales para la fase de grupos - Chilevisión

Albas y Azules representarán a Chile en el certamen más importante del continente, enfrentándose a duros oponentes en la primera fase.
Jueves 4 de septiembre de 2025 | 12:07
Este jueves se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025, torneo que tendrá representación chilena con Colo Colo y Universidad de Chile.
Albas y Azules conocieron a sus rivales para esta instancia, donde deben quedar entre las dos mejores de su zona si quieren clasificar a los cuartos de final.
El Cacique tendrá como principales adversarios a Sao Paulo y San Lorenzo de Almagro en el Grupo C, mientras que el cuadro laico chocará contra Libertad de Paraguay en el D.
La Copa Libertadores Femenina comenzará oficialmente el próximo 2 de octubre, desarrollándose en esta oportunidad de manera íntegra en Buenos Aires, Argentina.