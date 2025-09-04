Copa Libertadores Femenina 2025: Colo Colo y la U conocieron sus rivales para la fase de grupos - Chilevisión

Este jueves se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025, torneo que tendrá representación chilena con Colo Colo y Universidad de Chile.

Albas y Azules conocieron a sus rivales para esta instancia, donde deben quedar entre las dos mejores de su zona si quieren clasificar a los cuartos de final.

El Cacique tendrá como principales adversarios a Sao Paulo y San Lorenzo de Almagro en el Grupo C, mientras que el cuadro laico chocará contra Libertad de Paraguay en el D.

Grupo de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina

Sao Paulo

San Lorenzo

Colo Colo

Olimpia de Paraguay

Grupo de Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina

Colombia 1 (por definirse)

Libertad

Nacional de Uruguay

Universidad de Chile

¿Cuándo comienza la Copa Libertadores Femenina 2025?

La Copa Libertadores Femenina comenzará oficialmente el próximo 2 de octubre, desarrollándose en esta oportunidad de manera íntegra en Buenos Aires, Argentina.