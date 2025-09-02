“No hubo incidentes”: Informe del árbitro del Superclásico no mencionó muerte de hincha de Colo Colo - Chilevisión

Tras la victoria de Colo Colo ante Universidad de Chile el pasado domingo, se dio a conocer el informe del árbitro del Superclásico, Cristián Garay.

El duelo estuvo marcado por la muerte de un hincha del Cacique, quien perdió la vida tras presuntamente caer desde la techumbre del Estadio Monumental.

Esta situación, que generó críticas de la dirigencia azul y la respuesta de sus pares albos, no fue mencionada por el juez del compromiso en su reporte.

Cristián Garay apuntó a que "no hubo" incidentes en Superclásico

En el informe, el colegiado omitió el deceso del aficionado y la pirotecnia lanzada por parte de la hinchada local, la que incluso se escuchó en plena realización del cotejo.

En el apartado de "incidentes ocurridos, antes, durante y después del partido", Garay escribió que "no hubo".

La única incidencia destacada por el árbitro fue la expulsión de Franco Calderón, quien vio la cartulina roja por una fuerte falta sobre Vicente Pizarro.

Sobre la tarjeta del defensor de la U, el juez apuntó a que el argentino fue "culpable de juego brusco grave; Realiza una entrada con alta intensidad, impactando con sus piernas los talones de su adversario, poniendo en peligro su integridad física al provocar una torsión de tobillo".

Otra situación pasada por alto fue el cruce de Javier Correa con otras personas en camarines, la que fue difundida en redes sociales.