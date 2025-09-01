Fernando Ortiz se manifestó tras muerte de hincha de Colo Colo en Superclásico: “Es penoso” - Chilevisión

El nuevo entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, se refirió a la muerte de un hincha en el Superclásico de este domingo ante Universidad de Chile.

El fanático falleció tras caer de la techumbre del Estadio Monumental, situación que se dio minutos antes de la victoria de Los Albos.

En su llegada a Santiago, el Tano comentó: "Me gustaría mandarle las condolencias a la familia por lo que sucedió, realmente es penoso. A esta altura de lo que es el fútbol internacional. Estoy con la familia".

Las primeras palabras de Fernando Ortiz, nuevo DT de Colo Colo

Apenas aterrizó en suelo nacional, el estratega argentino reconoció que es "una gran ilusión" el asumir en el banco del Popular.

Ortiz aprovechó de abordar el compromiso con Los Azules y apuntó: "Mmirando el partido, hasta yo tenía ganas de jugar con esa hinchada que se refleja y apoya al equipo".

"Estoy informado, me gusta y miro fútbol. Soy apasionado, Vi esto y eso es una respuesta fundamental", agregó sobre sus características como DT.

Por último, el trasandino indicó que es "un privilegio" dirigir a Arturo Vidal.