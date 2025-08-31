Tragedia en el Monumental: Hincha de Colo Colo murió en el estadio durante el Superclásico - Chilevisión

La tarde de este domingo un hincha de Colo Colo murió tras sufrir un accidente al interior del Estadio Monumental, durante el Superclásico frente a la Universidad de Chile.

Según información policial, la víctima, de 31 años, se encontraba el techo del Monumental intentando pasarse del sector Galvarino a Cordillera cuando cayó desde la altura.

Tras esto, la persona afectada fue derivada a un hospital en estado inconsciente, donde murió debido a la magnitud de sus heridas.

Desde la Fiscalía Occidente indicaron que el persecutor a cargo se trasladó al recinto para las primerias diligencias, las que serán encargadas al OS9 de Carabineros.

En lo futbolístico, Colo Colo se logró imponer por la cuenta mínima ante la U, quienes quedaron con un jugador menos a los 30 minutos del encuentro tras la expulsión de Franco Calderón.