“Delicada realidad económica”: Clubes de Segunda División anuncian que no iniciarán torneo 2026 - Chilevisión

El fútbol chileno sumó un nuevo problema. Ahora, los clubes de Segunda División anunciaron que no iniciarán la temporada 2026 si no se realizan diversos cambios.

En un comunicado conjunto, 12 instituciones afirmaron que no saltarán a la cancha hasta que se establezca una reducción en el tiempo del torneo.

De manera concreta, pretenden que el campeonato de tercera categoría dure un máximo de siete meses.

Clubes argumentan "delicada realidad económica"

En sus argumentos, los equipos indicaron que "esta determinación surge a partir de la compleja y delicada realidad económica que atraviesa la Segunda División, la cual, en el último tiempo, ha puesto incluso a dos clubes emblemáticos al borde de la desaparición".

"La actual extensión del campeonato compromete seriamente la sostenibilidad financiera y profundiza la precarización de las condiciones laborales de los jugadores", agregaron.

Los cuadros manifestaron su "plena disposición al diálogo" con la ANFP y el Sifup, llamando a "comprender la gravedad del escenario que enfrentamos".

Uno de los firmantes de esta carta es Santiago Morning, conjunto que acaba de descender a la Segunda División tras terminar último en la Primera B, campaña que estuvo marcada por la resta de puntos producto de diferentes irregularidades.

