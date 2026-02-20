El sorpresivo fichaje de última hora en el fútbol chileno: Se formó en Colo Colo y pasó por Europa - Chilevisión

Joan Cruz fue uno de los protagonistas en el cierre del mercado de pases del fútbol chileno, poniendo fin al enigma y fichando por Unión La Calera.

Tras finalizar su etapa en Everton de Viña del Mar, el volante ofensivo fue presentado este jueves como flamante incorporación de Los Cementeros para este 2026.

El elenco de la Región de Valparaíso confirmó que el zurdo llega a préstamo, firmando contrato por todo este año.

Joan Cruz, el ex Colo Colo que aterriza en Unión La Calera

Categoría 2003, Cruz se formó en Colo Colo y debutó como profesional el 2020, siendo una de las grandes promesas de Los Albos.

Tras no renovar su contrato con el Cacique, firmó por el Real Oviedo de España y se integró al equipo B que militaba en el ascenso, aunque solamente sumó minutos en 5 cotejos.

Para que tenga más rodaje, el conjunto europeo lo cedió a Everton en el que jugó solamente 15 partidos la última campaña en los que marcó un gol.

Además, el mediocampista fue seleccionado juvenil y estuvo en el Mundial Sub 17 el 2019 y el Sudamericano Sub 20 del 2023.

Tras varias semanas de incertidumbre, La Calera logró el préstamo y apuesta a que sea una pieza importante en la Liga de Primera.