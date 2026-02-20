Los 11 clubes chilenos que patrocina Apuestas Royal: Casa de apuestas no habría pagado cuotas - Chilevisión

Cada vez es más común ver a casas de apuestas online auspiciando a los clubes chilenos, tomando espacio en las diferentes camisetas.

De hecho, este año no hay excepciones y los 16 equipos que conforman la Primera División tienen como patrocinador a una empresa de este tipo.

La gran irrupción la hizo Apuestas Royal, ligada a la Lotería de Aragua de Venezuela y que, según su propio sitio oficial, tiene domicilio fiscal en Curazao.

La compañía no estaba vinculada ninguna institución el 2025, pasando a ser parte del 68% de los conjuntos de la máxima categoría de cara a esta temporada.

A meses de lograr los acuerdos, algunos equipos indicaron que no han recibido el pago de la primera cuota.

Según consignó Radio ADN, uno de los afectados es Deportes Limache, elenco que puso plazos a la compañía y que tomaría importantes medidas en caso de no tener novedades.

César Villegas, presidente del club, afirmó al citado medio la cuota venció el 31 de enero y que no han tenido respuestas a los correos y mensajes de WhatsApp enviados.

"Si no cancelan la cuota, nosotros para el partido con la U (del domingo 22 de febrero) saldremos con el sponsor tapado y ya el lunes buscaríamos las medidas pertinentes y otro auspiciador", comentó.

Apuestas Royal es el patrocinador oficial de 11 de los 16 clubes de la Liga de Primera, entre los que están Deportes Concepción, Everton de Viña del Mar y Huachipato, uno de los representantes chilenos en Copa Libertadores.

Además de realizar tradicionales apuestas deportivas, la empresa ofrece en su página web experiencias en la hípica, e-sports, casino en vivo y minijuegos.

