Reinaldo Sánchez arremete contra Óscar Opazo y Arturo Vidal: Dichos fueron condenados por Sifup - Chilevisión

Molestia causó en el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) los dichos de Reinaldo Sánchez, accionista mayoritario de Santiago Wanderers, sobre Óscar Opazo.

El ex presidente de la ANFP fue consultado por el fichaje del Torta en Everton, club que anunció su contratación a mediados de esta semana.

En diálogo con Bolavip, el empresario apuntó por la edad del lateral y aprovechó de realizar fuertes comentarios contra Arturo Vidal.

"¿Para qué queremos viejos nosotros? Me da igual, Yo voy a jugar con los jóvenes. Ya tienen puros viejos en el fútbol chileno, como el Vidal y todas esas cag... que ya no sirven para para nada", señaló.

Esta situación generó molestia en el organismo, quienes pidieron al directorio de la ANFP actuar de oficio para sancionar al directivo.

Sifup condena comentarios de Reinaldo Sánchez

A través de sus redes sociales, el Sifup manifestó su repudio a estas afirmaciones y defendió la labor de dos de sus asociados.

"La violencia no debe ser aceptada bajo ningún punto de vista. Esperamos que el directorio de la ANFP actúe de oficio para que sea denunciado y sancionado", indicaron.

El gremio remarcó que "un dirigente que se refiere así a personas y a trabajadores no solo falta el respeto a jugadores como Arturo Vidal, sino a toda una generación que ha construido nuestro fútbol. El debate es legítimo. La descalificación, no".

"El fútbol chileno necesita diálogo, visión y respeto por las personas, dentro y fuera de la cancha. Dirigentes así no deben estar", añadieron.