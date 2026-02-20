 Reinaldo Sánchez arremete contra Óscar Opazo y Arturo Vidal: Dichos fueron condenados por Sifup - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Reinaldo Sánchez arremete contra Óscar Opazo y Arturo Vidal: Dichos fueron condenados por Sifup

El accionista mayoritario de Santiago Wanderers disparó contra el Torta por su fichaje en Everton, aprovechando de lanzar duros dardos al volante de Colo Colo.

Viernes 20 de febrero de 2026 | 10:13

Molestia causó en el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) los dichos de Reinaldo Sánchez, accionista mayoritario de Santiago Wanderers, sobre Óscar Opazo.

El ex presidente de la ANFP fue consultado por el fichaje del Torta en Everton, club que anunció su contratación a mediados de esta semana.

En diálogo con Bolavip, el empresario apuntó por la edad del lateral y aprovechó de realizar fuertes comentarios contra Arturo Vidal

"¿Para qué queremos viejos nosotros? Me da igual, Yo voy a jugar con los jóvenes. Ya tienen puros viejos en el fútbol chileno, como el Vidal y todas esas cag... que ya no sirven para para nada", señaló.

Esta situación generó molestia en el organismo, quienes pidieron al directorio de la ANFP actuar de oficio para sancionar al directivo.

Sifup condena comentarios de Reinaldo Sánchez

A través de sus redes sociales, el Sifup manifestó su repudio a estas afirmaciones y defendió la labor de dos de sus asociados.

"La violencia no debe ser aceptada bajo ningún punto de vista. Esperamos que el directorio de la ANFP actúe de oficio para que sea denunciado y sancionado", indicaron.

El gremio remarcó que "un dirigente que se refiere así a personas y a trabajadores no solo falta el respeto a jugadores como Arturo Vidal, sino a toda una generación que ha construido nuestro fútbol. El debate es legítimo. La descalificación, no".

"El fútbol chileno necesita diálogo, visión y respeto por las personas, dentro y fuera de la cancha. Dirigentes así no deben estar", añadieron.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Los 11 clubes chilenos que patrocina Apuestas Royal: Casa de apuestas no habría pagado cuotas

El sorpresivo fichaje de última hora en el fútbol chileno: Se formó en Colo Colo y pasó por Europa

Claro Arena obtiene prestigioso premio internacional y la UC infla el pecho: “Orgullo cruzado”

¿Similar a lo que cobraba en Colo Colo? El sueldo que solicitaría Mauricio Isla a la hora de negociar
Publicidad
Publicidad