Sifup denuncia a Colo Colo: Acusa que se están “vulnerando derechos laborales de futbolistas” - Chilevisión

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) realizó este martes una denuncia pública contra Colo Colo, asegurando que no está respetando los derechos de algunos futbolistas.

A través de sus redes sociales, el gremio acusó que en el Cacique están apartando de los entrenamientos a jugadores que tienen contrato vigente.

"Denunciamos que Colo Colo continúa vulnerando derechos laborales de futbolistas con contrato profesional: Recordamos que no pueden ser excluidos de los entrenamientos con el plantel profesional", señaló la entidad.

Adicionalmente, el organismo remarcó que no se les puede apartar "de las demás actividades preparatorias para el ejercicio de la actividad".

"Exigimos que se ponga fin inmediato a esta mala práctica, la cual ya fue informada la Dirección del Trabajo", agregaron.

Los jugadores que estaban apartados de Colo Colo

Algunos de los jugadores que estaban entrenando de manera diferente al plantel era Dylan Portilla, Lucas Soto, Bryan Soto y Bastián Silva, quienes regresaron de sus préstamos.

Sin embargo, ninguno de ellos es considerado por Fernando Ortiz y se espera que vuelvan a dejar el club antes del cierre del mercado de pases.