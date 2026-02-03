La fuerte crítica de Pablo Mouche a dirigentes de Colo Colo: “La barra fue mandada a apretarnos” - Chilevisión

Pablo Mouche, ex jugador de Colo Colo, dio detalles del conflicto que vivió en Los Albos en la temporada 2020, acusando que el plantel y funcionarios estuvieron seis meses sin recibir su sueldo.

El argentino se refirió al conflicto que tuvo con Blanco y Negro, asegurando que dirigentes mandaron a la Garra Blanca a amedrentar a los futbolistas.

En conversación con el portal Planeta Boca Juniors, el delantero abordó su paso por el fútbol chileno y comentó: "La barra de Colo Colo es recontra picante. Nos fue a buscar en algún momento. Me colgaron una pancarta a mí con (Juan Manuel) 'Chaco' Insaurralde".

Pablo Mouche revela "vaquita" para ayudar a funcionarios de Colo Colo

En el espacio, el trasandino señaló que todo ocurrió en el receso del fútbol chileno por la pandemia del COVID-19. De hecho, apuntó que "fuimos a juicio siendo jugador del club. Se armó un quilombo, la barra fue mandada por los dirigentes y nos fueron a apretar. Terminé el contrato y me fui".

"Seis meses sin pagar no solo a nosotros, a todos. Hacíamos vaquita para pagarle a los empleados que no le pagaban", comentó.

Mouche remarcó que colaboraron con futbolistas más jóvenes, empleados, cocineros y kinesiólogos. "Uno trata de ponerse en el lugar de ellos. Y entre los más grandes y que cobramos más, se hace una vaquita para ayudar hasta que se resuelva la situación", sostuvo.

"En un momento como que se estaba regulando el tema, como yo era el que iba a juicio a morir a toda costa, fui uno de los últimos en cobrar. Yo no dije nada, me la banqué", agregó.

Sobre el final de su ciclo en el Popular, el argentino confesó que "no terminé con buena relación con los dirigentes, después con la gente sí, porque me fue bien y tengo un gran cariño por Colo Colo".