VIDEO | Mono Sánchez se indigna por robo a jugadoras de Coquimbo Unido: “Rata inmunda” - Chilevisión

Una fuerte denuncia hizo Diego "Mono" Sánchez, arquero de Coquimbo Unido que publicó un video dando a conocer un robo a parte del plantel femenino de Los Piratas.

A través de sus redes sociales, el experimentado guardameta señaló que el hecho se dio el pasado 3 de enero en el sector de La Herradura de la ciudad.

El registo dura un minuto y muestra a un sujeto tomando varias mochilas durante una leve distracción de las víctimas, caminando posteriormente a un vehículo.

El descargo del Mono Sánchez por robo a jugadoras de Coquimbo

El hecho generó la indignación del ex jugador de Unión Española, quien se descargó con un potente mensaje en una historia en Instagram.

"Esta rata inmunda ladrón de mier..., le robó las mochilas a jugadoras del plantel femenino de Coquimbo mientras entrenaban. El auto cómplice, clarito", escribió.

Sánchez solicitó a sus seguidores compartir el video para que las futbolistas puedan recuperar sus pertenencias.

La situación generó repudio en redes sociales, donde los usuarios hicieron reiteraron el llamado a entregar información al club en caso de tener más detalles.

Mira el video acá