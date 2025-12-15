Hay Mono para rato: Diego Sánchez se queda en Coquimbo y jugará la Copa Libertadores - Chilevisión

Tras varios días de especulaciones, Coquimbo Unido anunció este domingo por la noche la renovación de Diego "Mono" Sánchez.

El arquero se mantendrá en Los Piratas tras extender su vínculo, situación que estuvo en duda desde el término de la Liga de Primera.

En sus redes sociales, el Aurinegro indicó que "el legendario campeón continúa custodiando el arco pirata. El aura sigue firme bajo los tres palos. Una vez pirata, siempre pirata".

"El mejor campeón de la historia del fútbol chileno se prepara frente a los desafíos nacionales e internacionales", agregaron en la publicación que fue acompañada de un video.

Si bien hubo rumores de un cambio de institución y hasta de un supuesto interés de Colo Colo, el guardameta de 38 años disputará la Copa Libertadores con su actual elenco.

Los números de Diego Sánchez en Coquimbo Unido

Tras arribar a inicios del 2023, Sánchez ha jugado un total de 97 partidos en Coquimbo en los que obtuvo la Liga de Primera 2025.

En el Campeonato Nacional, el Mono disputó 29 encuentros en los que recibió solamente 17 goles.