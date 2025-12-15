Quién era Sergio “Zorrito” Salinas, el ex funcionario de Colo Colo que murió a los 63 años - Chilevisión

Colo Colo informó este domingo el fallecimiento de Sergio Salinas, ex jugador del club que también fue un reconocido funcionario.

"Zorrito", como era conocido en el fútbol, falleció a los 63 años debido a complicaciones de salud que atravesaba desde hace varias semanas.

Además, del otrora delantero, el Cacique informó de los decesos de la madre del utilero Nelson Pizarro y la madre del captador Carlos González.

¿Quién era Sergio "Zorrito" Salinas?

Salinas tuvo una destacada carrera como atacante, donde tuvo como referente a Patricio Yáñez y jugó en San Luis de Quillota, Antofagasta, Coquimbo Unido, Magallanes y Ñublense.

Uno de sus periodos más destacados fue en el elenco Canario, marcando 59 tantos que lo ubican en el puesto 5° de la tabla de históricos artilleros.

Una vez retirado del fútbol, el Zorrito se dedicó a la mantención de canchas y trabajó en Juan Pinto Durán con la Selección Chilena y en Colo Colo.

En el Cacique tuvo un recordado episodio con Juan Manuel Insaurralde el 2019. El argentino lo insultó por el riesgo de la cancha durante un duelo por el torneo nacional.

La reacción fue criticada por los hinchas, lo que llevó al Chaco a pedirle disculpas al funcionario.

Según explicó el propio Salinas a Dale Albo, su salida del Popular fue en 2022 debido a diferencias con el entonces entrenador Gustavo Quinteros.