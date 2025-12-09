Un lujo: La Roja Femenina confirma su primer amistoso de calidad para el 2026 - Chilevisión

La Selección Chilena Femenina anunció su primer amistoso para el 2026, enfrentándose a Estados Unidos en condición de visitante.

La Roja se medirá a una potencia que ocupa el puesto 2° en el Ranking FIFA, partido que se jugará en enero en el primer desafío de un año realmente determinante.

El choque será una gran preparación para la recta final de la Liga de Naciones Femenina, donde las dirigidas por Luis Mena se jugarán la clasificación al Mundial 2027.

Actualmente, el combinado nacional ocupan el tercer lugar de la tabla de posiciones con 7 puntos, accediendo de forma momentánea a un repechaje.

La próxima jornada de esta competencia será a mediados de abril, con encuentros determinantes ante Argentina (local), Colombia (visitante) y Uruguay (visitante).

¿Cuándo juegan Chile y Estados Unidos el amistoso internacional?

El partido de Estados Unidos ante Chile está dijado para el martes 27 de enero a las 00:00 horas de nuestro país.

El escenario será el Harder Stadium de Santa Bárbara, California.