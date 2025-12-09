Tras denuncia de Diablas Jr: Recital fue reprogramado y final del Mundial se jugará en Estadio Nacional - Chilevisión

El Instituto Nacional de Deportes (IND), confirmó este martes que se reagendó el recital de metal que coincidía con la final del Mundial Femenino de Hockéy Césped Junior.

La denuncia fue realizada por las Diablas Junior, quienes señalaron que el evento musical se topaba con la definición de la cita planetaria que se desarrolla en Chile.

"¿Cómo quieren que se juegue?" ¿Han medido los decibeles? ¿Qué pasará con la transmisión de TV que va a más de 100 países?", escribieron en redes sociales.

IND ratifica que final del Mundial de Hockey se jugará en el Estadio Nacional

A través de sus redes sociales, el IND informó que "con el propósito de asegurar el correcto desarrollo de la final del Mundial Femenino de Hockey Césped, se ha determinado reagendar el recital programado para el sábado 13 de diciembre en el Parque Estadio Nacional".

"Esta medida busca priorizar la actividad deportiva y garantizar que la final mundialista se lleve a cabo en las condiciones operativas que un evento de esta relevancia requiere", agregaron.

Adicionalmente, el organismo lamentó "los inconvenientes que esta reprogramación pueda ocasionar y reiteramos nuestro compromiso con el deporte y con el adecuado funcionamiento del Parque Estadio Nacional.

Horas antes de esta confirmación, Andrés de Witt, presidente de la Federación de Hockey Césped de Chile, ratificó la denuncia realizada y señaló que la situación es "grave".

"De más está señalar que toda esta situación ya ha causado un daño reputacional importante para nuestra Federación y para nuestro país, ante los ojos de organizaciones deportivas internacionales", comentó.