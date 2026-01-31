UFC 325 | Volkanovski vs Lopes 2: Horarios en Chile y cómo ver en vivo la esperada cartelera - Chilevisión

El campeón australiano recibe en Sídney al brasileño-mexicano en la revancha por el título de peso pluma de la UFC.
Sábado 31 de enero de 2026 | 14:03
Este sábado 31 de enero y en el Qudos Bank Arena de la ciudad de Sídney, Australia, se realiza el segundo evento numerado del año, el UFC 325.
La pelea estelar la animan el local y campeón Alexander Volkanovski y el brasileño-mexicano Diego Lopes, quienes luchan por segunda vez por el título de peso pluma, ya que en abril del año pasado "Volka" se quedó con el título que había dejado vacante Ilia Topuria al ganar por decisión unánime.
Además, el evento también destaca por otras atractivas peleas como la de Dan Hooker vs Benoit Saint Denis (peso ligero) y Rafael Fiziev vs Mauricio Ruffy (peso ligero).
Esta nueva cartelera numerada comienza con sus primeros combates a las 19:00 horas de Chile de este sábado 31 de enero, mientras que la cartera principal inicia a las 23:00.
Este esperando evento será transmitido en exclusiva por la plataforma Paramount+.
Peleas estelares (desde las 23:00 horas)
Peleas preliminares (desde las 21:00 horas)
Peleas preliminares iniciales (desde las 19:00 horas)