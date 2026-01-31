UFC 325 | Volkanovski vs Lopes 2: Horarios en Chile y cómo ver en vivo la esperada cartelera - Chilevisión

Este sábado 31 de enero y en el Qudos Bank Arena de la ciudad de Sídney, Australia, se realiza el segundo evento numerado del año, el UFC 325.

La pelea estelar la animan el local y campeón Alexander Volkanovski y el brasileño-mexicano Diego Lopes, quienes luchan por segunda vez por el título de peso pluma, ya que en abril del año pasado "Volka" se quedó con el título que había dejado vacante Ilia Topuria al ganar por decisión unánime.

Además, el evento también destaca por otras atractivas peleas como la de Dan Hooker vs Benoit Saint Denis (peso ligero) y Rafael Fiziev vs Mauricio Ruffy (peso ligero).

¿Cuándo es y horarios del UFC 325?

Esta nueva cartelera numerada comienza con sus primeros combates a las 19:00 horas de Chile de este sábado 31 de enero, mientras que la cartera principal inicia a las 23:00.

¿Dónde ver en vivo y online el UFC 325?

Este esperando evento será transmitido en exclusiva por la plataforma Paramount+.

Cartelera completa del UFC 325

Peleas estelares (desde las 23:00 horas)

Alexander Volkanovski (C) vs Diego Lopes (2) (por el título de peso pluma)

Dan Hooker (6) vs Benoit Saint Denis (8) (peso ligero)

Rafael Fiziev (9) vs Mauricio Ruffy (14) (peso ligero)

Tai Tuivasa (12) vs Tallison Teixeira (15) (peso pesado)

Quillan Salkilld vs Jamie Mullarkey (peso ligero)

Peleas preliminares (desde las 21:00 horas)

Junior Tafa vs Billy Elekana (peso semipesado)

Cam Rowston vs Cody Brundage (peso medio)

Jacob Malkoun vs Torrez Finney (peso medio)

Jonathan Micallef vs Oban Elliott (peso welter)

Peleas preliminares iniciales (desde las 19:00 horas)