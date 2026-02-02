Super Bowl 2026: Cuándo es, equipos que juegan y qué artistas se presentan - Chilevisión

El evento más grande de fútbol americano se acerca. Este fin de semana se celebrará el Super Bowl 2026 en California, Estados Unidos.

Como es tradición, millones de personas alrededor del mundo esperan el enfrentamiento entre los dos mejores equipos de la temporada de la NFL.

¿Cuándo es el Super Bowl 2026?

El Super Bowl 2026 se disputará este domingo 8 de febrero. El escenario del duelo más esperado de la NFL será el estadio de los San Francisco 49ers, el Levi's Stadium de Santa Clara.

El recinto, con capacidad para recibir a casi 70 mil personas, volverá a ser sede del icónico partido después de diez años.

¿Qué equipos juegan el Super Bowl?

Los equipos que protagonizarán el choque este año son los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

Los Seahawks buscan su segundo título tras su triunfo en 2014, mientras que Los Patriots van por su séptimo trofeo que no consiguen desde 2019.

El encuentro asoma bastante atractivo debido a que Seattle ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos.

Los artistas que se presentarán en el Super Bowl

Todos los años hay altas expectativas por el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Este año el artista encargado de entretener a los asistentes y a los televidentes alrededor del mundo será Bad Bunny.

Pero no será el único sobre el escenario esa jornada. Charlie Puth encabezará la obertura e interpretará el himno nacional de Estados Unidos.

Otras cantantes invitadas a la previa son Brandi Carlile y Coco Jones, además de Green Day que dará inicio al gran show.