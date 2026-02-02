Fiesta total: Martín Vidaurre arrasa en el Valdivia Bikest y se impone en 4 categorías - Chilevisión

Fiesta total se vivió en la cuatro intensas jornadas de la segunda edición del Valdivia Bikefest, evento que se consagra como uno de los más relevantes del mountain bike a nivel latinoamericano.

La cita, desarrollada en el Parque ASENAV y organizado por MVK Sports junto al Club Federado Chile Ciclismo Río Cruces, reunió a la élite mundial del cross-country en un escenario natural único del sur de nuestro país, con Martín Vidaurre arrasando en las categorías en las que competía.

El atleta Red Bull, máximo exponente del mountain bike nacional y figura del circuito internacional, se coronó campeón absoluto al quedarse con el primer lugar en las cuatro categorías en las que participó: XCO y XCC UCI C1, además de XCO y XCC Continental Series.

Este dominio reafirmó al representante del Team Chile como uno de los mejores corredores del mundo, lo que le valió ser ovacionado por los asistentes.

"Estoy contento de estar en este espectáculo y de dejar el título en Chile. Es un evento súper familiar, y me voy feliz porque el cariño de la gente estuvo presente todos los días, demostrando que en Chile somos muy apasionados por el deporte", comentó el joven de 25 años.

Haley Batten brilla en categoría Elite Damas del Valdivia Bikefest

Además, la estadounidense Haley Batten, medallista de plata en los Juegos Olímpicos París 2024 y actual integrante del equipo Specialized Factory XC, brilló en la categoría Elite Damas al imponerse también en las mismas cuatro pruebas.

Su actuación impecable y jerarquía internacional la convirtieron, junto a Vidaurre, en los grandes reyes del Valdivia Bikefest, elevando el nivel competitivo del evento a estándares de World Series.

El encuentro desarrollado en la Región de Los Ríos fue sede de la segunda ronda de la Copa Internacional XCO, uno de los campeonatos más destacados de la Serie Continental de Mountain Bike de la UCI, instancia clave donde se exhibe lo mejor del cross-country a nivel global

.La presencia de figuras de talla olímpica y mundial refuerza la importancia estratégica de esta fecha para el desarrollo del ciclismo en Chile y la región, a lo que hay que sumar el carácter inclusivo y familiar con niños y jóvenes disfrutando con grandes exponentes internacionales.

El entorno estuvo marcado por la majestuosidad del paisaje valdiviano, los colores del sur de Chile y el entusiasmo permanente del público.