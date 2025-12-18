Martina Weil y Martín Vidaurre fueron premiados como los Mejores Deportistas del Año del Team Chile - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
La atleta y el ciclista recibieron el gran reconocimiento en la Gala Olímpica del Team Chile, consagran una tremenda temporada en la que le entregaron varias alegrías al país.
Emitido el 18/12/2025
La antesala de la premiación tuvo puro glamour. Atletas y entrenadores desfilaron y se sacaron diversas fotos junto a Dupu, la mascota oficial del Team Chile.
La atleta y el ciclista recibieron el gran reconocimiento en la Gala Olímpica del Team Chile, consagran una tremenda temporada en la que le entregaron varias alegrías al país.
La karateca nacional tuvo un brillante año, siendo elegida por los atletas nacionales como su gran representante. La joven no ocultó su emoción en el escenario.
Tras ser premiada como una de las "Actuaciones Deportivas Destacadas" en el Team Chile. Mary Dee Vargas le dio un tremendo abrazo a Francisca Crovetto que aprovechó de revelar una divertida anécdota.
Cris Martínez estuvo a punto de dejar caer la enorme Copa Chile en su deseo de acercarla a los hinchas. Los Acereros superaron a Limache en una épica final y jugarán la próxima Copa Libertadores.
El grupo estadounidense Village People fue el encargado de cerrar la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 que se realizó en Washington D. C.
El presidente de Estados Unidos fue reconocido por Gianni Infantino, máxima autoridad de la FIFA que lo elogió en el evento que realizado en Washington D.C.
Robbie Williams y Nicole Scherzinger cantaron "Desire" en la previa al sorteo del Mundial 2026 que se realiza en Washington D. C.
El tenor abrió el esperado evento en el Kennedy Center de Washington D.C. en Estdos Unidos, llevándose una verdadera ovación del público.