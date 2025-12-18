 Martina Weil y Martín Vidaurre fueron premiados como los Mejores Deportistas del Año del Team Chile - Chilevisión
Martina Weil y Martín Vidaurre fueron premiados como los Mejores Deportistas del Año del Team Chile

La atleta y el ciclista recibieron el gran reconocimiento en la Gala Olímpica del Team Chile, consagran una tremenda temporada en la que le entregaron varias alegrías al país.

Emitido el 18/12/2025

