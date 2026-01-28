 Aprovechó un mano a mano: El gol con el que Estados Unidos abrió la cuenta ante Chile en amistoso - Chilevisión
Aprovechó un mano a mano: El gol con el que Estados Unidos abrió la cuenta ante Chile en amistoso

Croix Bethune batió a Ryann Torrero y marcó el primer tanto para las norteamericanos, partido que es preparatorio para la recta final de la Liga de Naciones Femenina.

Emitido el 28/01/2026

RELACIONADOS

00:50

Estados Unidos estiró la diferencia ante Chile con un zurdazo de Jameese Joseph

La delantera aprovechó su potencia física y marcó el segundo tanto para las norteamericanas frente a La Roja, desatando la locura del público en Santa Bárbara.

01:00

02:12

Inspirado en la identidad nacional: Así es Vantaggio, el balón oficial del fútbol chileno para el 2026

La ANFP y Molten presentaron la pelota que rodará por todas las canchas profesiones del fútbol nacional, destacando el cóndor sobre la Cordillera de los Andes en su diseño.

33:30

Luces y sombras del fútbol chileno 2025 | El año en una semana | Capítulo 3

El 2025 fue un año atravesado por la violencia en los estadios y un nuevo fracaso de la Selección Chilena en su camino al Mundial, pero también el año en que el fútbol de regiones escribió una página histórica.

01:12

Había que ponerle estilo: Así fue la alfombra roja de la Gala Olímpica del Team Chile

La antesala de la premiación tuvo puro glamour. Atletas y entrenadores desfilaron y se sacaron diversas fotos junto a Dupu, la mascota oficial del Team Chile.

01:55

Martina Weil y Martín Vidaurre fueron premiados como los Mejores Deportistas del Año del Team Chile

La atleta y el ciclista recibieron el gran reconocimiento en la Gala Olímpica del Team Chile, consagran una tremenda temporada en la que le entregaron varias alegrías al país.

02:56

Elegida por los propios deportistas: Valentina Toro se quedó con el Premio Espíritu Team Chile 2025

La karateca nacional tuvo un brillante año, siendo elegida por los atletas nacionales como su gran representante. La joven no ocultó su emoción en el escenario.

01:28

“Estamos en familia”: El cariñoso saludo de Mary Dee Vargas a Fran Crovetto en Gala del Team Chile

Tras ser premiada como una de las "Actuaciones Deportivas Destacadas" en el Team Chile. Mary Dee Vargas le dio un tremendo abrazo a Francisca Crovetto que aprovechó de revelar una divertida anécdota.

02:00

“Cuidado”: Eufórico festejo de Huachipato por la Copa Chile casi termina con trofeo en el suelo

Cris Martínez estuvo a punto de dejar caer la enorme Copa Chile en su deseo de acercarla a los hinchas. Los Acereros superaron a Limache en una épica final y jugarán la próxima Copa Libertadores.

