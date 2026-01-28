Estados Unidos estiró la diferencia ante Chile con un zurdazo de Jameese Joseph - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
La delantera aprovechó su potencia física y marcó el segundo tanto para las norteamericanas frente a La Roja, desatando la locura del público en Santa Bárbara.
Emitido el 28/01/2026
Croix Bethune batió a Ryann Torrero y marcó el primer tanto para las norteamericanos, partido que es preparatorio para la recta final de la Liga de Naciones Femenina.
La ANFP y Molten presentaron la pelota que rodará por todas las canchas profesiones del fútbol nacional, destacando el cóndor sobre la Cordillera de los Andes en su diseño.
El 2025 fue un año atravesado por la violencia en los estadios y un nuevo fracaso de la Selección Chilena en su camino al Mundial, pero también el año en que el fútbol de regiones escribió una página histórica.
La antesala de la premiación tuvo puro glamour. Atletas y entrenadores desfilaron y se sacaron diversas fotos junto a Dupu, la mascota oficial del Team Chile.
La atleta y el ciclista recibieron el gran reconocimiento en la Gala Olímpica del Team Chile, consagran una tremenda temporada en la que le entregaron varias alegrías al país.
La karateca nacional tuvo un brillante año, siendo elegida por los atletas nacionales como su gran representante. La joven no ocultó su emoción en el escenario.
Tras ser premiada como una de las "Actuaciones Deportivas Destacadas" en el Team Chile. Mary Dee Vargas le dio un tremendo abrazo a Francisca Crovetto que aprovechó de revelar una divertida anécdota.
Cris Martínez estuvo a punto de dejar caer la enorme Copa Chile en su deseo de acercarla a los hinchas. Los Acereros superaron a Limache en una épica final y jugarán la próxima Copa Libertadores.