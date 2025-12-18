Elegida por los propios deportistas: Valentina Toro se quedó con el Premio Espíritu Team Chile 2025 - Chilevisión

“Cuidado”: Eufórico festejo de Huachipato por la Copa Chile casi termina con trofeo en el suelo

Cris Martínez estuvo a punto de dejar caer la enorme Copa Chile en su deseo de acercarla a los hinchas. Los Acereros superaron a Limache en una épica final y jugarán la próxima Copa Libertadores.