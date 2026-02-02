Histórico triunfo del ciclismo chileno: Cristóbal Baeza es campeón de la Vuelta a San Juan 2026 - Chilevisión

Un triunfo histórico logró el ciclista nacional Cristóbal Baeza, luego de coronarse este domingo como el gran campeón de la Vuelta a San Juan 2026.

El chileno de 23 años se impuso en una de las pruebas más reconocidas del circuito sudamericano, quedando 22 segundos arriba en la tabla general de su compatriota Cristóbal Ramírez.

Con esto, el Team Chile vuelve a coronarse en la tradicional prueba tras 43 años. El último en consagrarse fue Víctor Caro en 1983.

Cristóbal Baeza, del triatlón a un triunfo histórico en el ciclismo

Oriundo de Temuco, Baeza comenzó en el deporte en el triatlón, llegando a ser octavo en los Juegos Olímpicos Juveniles de Rosario 2018.

En agosto del 2018 decidió concretar su paso al ciclismo, logrando en muy pocos meses un meteórico ascenso que le permitió quedarse con el primer puesto en San Juan.

"Se trata de un resultado histórico para Chile, pero es también una ratificación del buen trabajo que estos pedaleros llevan sosteniendo durante muchos años y que tiene al ciclo olímpico como objetivo principal", comentó luego de la victoria.