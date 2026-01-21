A dejarlo todo: Team Chile tiene a delegación lista para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 - Chilevisión

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 están a la vuelta de la esquina, evento que contará con presencia del Team Chile.

Cuatro esquiadores nacionales dirán presente en la máxima cita planetaria de los deportes de nieve, la cual comienza el próximo 6 de febrero.

Henrik Von Appen y Matilde Schwencke liderarán a nuestra delegación en la edición 25° de esta relevante cita, la que marca el inicio de un gran año a nivel deportivo.

Von Appen participará en sus cuartos Juegos Olímpicos consecutivos (2014-2026), igualando a Noelle Barahona (2006- 2018) y a Nils Linneberg (1988-1998) como los seleccionados con máxima cantidad de presencias.

En tanto, Schwencke debutará en la cita mayor de los cinco anillos, compitiendo anteriormente en Lausana 2020, megaevento juvenil de invierno.

El equipo lo completan la especialista en ski cross Stephanie Joffroy, presente en Sochi 2014 y Pyeongchang 2018, y el fondista Sebastián Endrestad (cross country), quien al igual que Matilde, competirá por primera vez en la fiesta multideportiva.

"Como Comité estamos muy contentos de la representación que llevamos, ya que nuestra meta principal era, al menos, repetir la cantidad de deportistas presentes en Beijing 2022", comentó el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 serán transmitidos por Chilevisión, donde encontrarás una completa cobertura.

Vale recordar que Chile ha estado presente en 18 ediciones del máximo evento de los deportes sobre nieve y hielo desde su estreno en Sankt Moritz 1948, ausentándose solamente en Sapporo 1972 y Lake Placid 1980.

La mejor actuación nacional en la historia la logró el esquiador Thomas Grob en Nagano 1998, luego de ser undécimo en la prueba combinada.