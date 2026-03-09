Notable presentación: Nicolás Bisquertt brilla y logra Diploma Paralímpico en Milano-Cortina 2026 - Chilevisión

Nicolás Bisquertt tuvo un destacado debut en los Juegos Paralímpicos de Iniverno Milano-Cortina 2026, quedando 8° en el Súper Gigante.

El chileno completó la prueba con un tiempo 1:16.40, lo que le permitió ubicarse entre los mejores de la carrera y obtener un histórico Diploma Paralímpico.

Dicho logro es el primero que consigue un competidor nacional en este tipo de citas, dejando el alto el nombre del Team ParaChile.

"Estoy contento. El Diploma es algo que no teníamos como país. Lo tenía como objetivo y creía que era posible. Lo obtuvimos y estoy contento por ese lado", comentó joven de 27 años.

De todas formas, Bisquertt confesó tener "sentimientos encontrados" al señalar que quería tener una mejor posición. "Sé que puedo más y vamos a seguir dando la cara por Chile", sostuvo.

Con este resultado, el oriundo de Rengo superó sus resultados obtenidos en PyeongChang 2018 y Beijing 2022.