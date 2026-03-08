Las Diablas se coronan campeonas tras vencer a Australia en las Qualifiers Santiago 2026 - Chilevisión

Las Diablas siguen haciendo historia en el hockey césped. Las seleccionadas chilenas se consagraron campeonas de las Qualifiers Santiago 2026 tras vencer por 1-0 a Australia en la final disputada en el Centro Deportivo de Hockey Césped Claudia Schüler.

El único gol del partido lo marcó Antonia Irazoqui en el primer cuarto, cuando aprovechó un mano a mano con la arquera rival para poner en ventaja a Chile.

Desde ahí, el equipo dirigido por Cristobal Rodriguez supo sostener el resultado con una sólida actuación defensiva y una destacada respuesta de la portera Natalia Salvador.

El título llega luego de una semana inolvidable para las nacionales, que este día sábado ya habían asegurado su clasificación al Mundial de Países Bajos y Bélgica tras eliminar a Japón en semifinales.

En el torneo, las Diablas tuvieron un rendimiento perfecto: terminaron primeras de su grupo tras vencer a Suiza, Australia y Francia, y luego superaron a las japonesas en los shootouts antes de quedarse con la corona frente a las oceánicas.

De esta forma, las seleccionadas nacionales cierran el campeonato invictas y celebran ante un estadio lleno en el Parque Estadio Nacional, confirmando el gran momento del hockey césped femenino nacional.