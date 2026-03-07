Las Diablas logran histórico triunfo ante Japón y clasifican al Mundial de Hockey Césped - Chilevisión

La selección chilena de hockey césped consiguió un histórico triunfo por penales frente a Japón y clasifica al Mundial de Países Bajos y Bélgica 2026.

Un triunfo agónico, luego de que las Diablas empataron en el último minuto 1-1 durante el último cuarto de juego.

Con esta victoria no solo clasifican al mundial, sino que también a la final de las Qualifiers Santiago 2026 que se disputará este domingo.

Desde el arranque, el encuentro se puso cuesta arriba para las chilenas, luego de que Japón encontrara la ventaja durante el primer cuarto.

Con el público a su favor en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional, las seleccionadas nacionales salieron en busca del empate que les permitiera seguir soñando con la clasificación.



Cuando la derrota ya era inminente, Doménica Ananías marcó el 1-1 y llevó la definición a los shootouts.

En esa instancia, Chile se hizo fuerte. Con una gran actuación de la arquera Natalia Salvador, el equipo nacional ganó 2-0 y aseguró su paso a la final de este domingo frente a Australia.