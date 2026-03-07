 Las Diablas logran histórico triunfo ante Japón y clasifican al Mundial de Hockey Césped - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Las Diablas logran histórico triunfo ante Japón y clasifican al Mundial de Hockey Césped

Tras vencer a Japón por 2-0 en shootouts, las chilenas no solo clasifican al mundial, sino que también a la final de las Qualifiers Santiago 2026 que se disputará este domingo. 

Sábado 7 de marzo de 2026 | 23:08

La selección chilena de hockey césped consiguió un histórico triunfo por penales frente a Japón y clasifica al Mundial de Países Bajos y Bélgica 2026. 

Un triunfo agónico, luego de que las Diablas empataron en el último minuto 1-1 durante el último cuarto de juego. 

Con esta victoria no solo clasifican al mundial, sino que también a la final de las Qualifiers Santiago 2026 que se disputará este domingo. 

Las Diablas vencen a Japón por penales y clasifican al Mundial de Hockey 

Desde el arranque, el encuentro se puso cuesta arriba para las chilenas, luego de que Japón encontrara la ventaja durante el primer  cuarto.

Con el público a su favor en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional, las seleccionadas nacionales salieron en busca del empate que les permitiera seguir soñando con la clasificación. 

Cuando la derrota ya era inminente, Doménica Ananías marcó el 1-1 y llevó la definición a los shootouts.

En esa instancia, Chile se hizo fuerte. Con una gran actuación de la arquera Natalia Salvador, el equipo nacional ganó 2-0 y aseguró su paso a la final de este domingo frente a Australia. 

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Chile vs Australia: Dónde ver la final de Las Diablas en el Premundial de Hockey Césped Femenino

Lucharán por el oro: Aravena y Zavala derrotan a los primos Grimalt en el Sudamericano de Voley Playa

Sudamericano Voley Playa: Hora y dónde ver el torneo que se juega en Rancagua

Alejandro Tabilo vs Daniil Medvedev: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Indian Wells
Publicidad
Publicidad