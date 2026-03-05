Las Diablas se instalaron en semifinales del Premundial de Hockey Césped tras vencer a Francia - Chilevisión

La selección chilena se impuso por la cuenta mínima y sigue firme en la lucha por un cupo al Mundial. El próximo sábado se medirán ante Japón para definir al elenco clasificado.
Jueves 5 de marzo de 2026 | 22:40
Las Diablas quedaron a un paso de la clasificación al Mundial de Hockey Césped tras derrotar por 1-0 a la Selección femenina Francia y asegurar su clasificación a las semifinales del Premundial que se disputa en Santiago.
El único gol del encuentro corrió por cuenta de Josefa Salas en el primer cuarto, aprovechando una jugada de córner.
Francia buscó el empate en los cuartos finales, pero a pesar de sus intentos no pudieron con la precisión de la arquera Natalia Salvador, quien mantuvo su arco sin goles.
Con este triunfo, Las Diablas cerraron la fase con puntaje perfecto y avanzaron con directo a las semifinales en su un cupo al Mundial.
Las Diablas buscarán el cupo al Mundial de Hockey Césped enfrentando a Japón, el próximo sábado 7 de marzo.
El duelo será a partir de las 18:00 horas y de ganar, el elenco nacional asegurará su paso directo al certamen internacional.