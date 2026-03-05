Las Diablas se instalaron en semifinales del Premundial de Hockey Césped tras vencer a Francia - Chilevisión

Las Diablas quedaron a un paso de la clasificación al Mundial de Hockey Césped tras derrotar por 1-0 a la Selección femenina Francia y asegurar su clasificación a las semifinales del Premundial que se disputa en Santiago.

El único gol del encuentro corrió por cuenta de Josefa Salas en el primer cuarto, aprovechando una jugada de córner.

Francia buscó el empate en los cuartos finales, pero a pesar de sus intentos no pudieron con la precisión de la arquera Natalia Salvador, quien mantuvo su arco sin goles.

Con este triunfo, Las Diablas cerraron la fase con puntaje perfecto y avanzaron con directo a las semifinales en su un cupo al Mundial.

En busca del cupo al Mundial

Las Diablas buscarán el cupo al Mundial de Hockey Césped enfrentando a Japón, el próximo sábado 7 de marzo.

El duelo será a partir de las 18:00 horas y de ganar, el elenco nacional asegurará su paso directo al certamen internacional.