Chile vs Venezuela: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Clasificatorias Mundial de Básquetbol - Chilevisión

La Selección Chilena de Básquetbol salta nuevamente a la cancha por las Clasificatorias al Mundial de Básquetbol 2027, chocando este lunes contra Venezuela.

Tras la derrota frente a Colombia el pasado viernes, La Roja no tiene margen de error y tiene que vencer a toda costa a la Vinotinto para seguir con chances de avanzar de fase.

De cara a este encuentro, el entrenador Juan Manuel Córdoba confía en lo que puedan hacer figuras como Felipe Haase, Sebastián Suárez e Ignacio Arroyo Varela, los tres principales anotadores en el choque anterior.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Venezuela?

El partido de Chile ante Venezuela, válido por la segunda ventana de Clasificatorias al Mundial de Básquetbol, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Además, la plataforma de streaming DGO emitirá de manera online este duelo, a la cual tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Venezuela por Clasificatorias Mundial de Básquetbol

El compromiso del cuadro nacional contra La Vinotinto inicia a las 20:00 horas de Chile de este lunes 2 de marzo.

El escenario es el Coliseo Antonio Azurmendy de Valdivia, donde se espera una gran cantidad de público alentando a La Roja.