Alejandro Tabilo vs Sebastián Báez: Cuándo y dónde ver EN VIVO partido por Chile Open - Chilevisión

Alejandro Tabilo (42°) disputa un nuevo partido este viernes en el Chile Open, midiéndose al argentino Sebastián Báez (52°) por los cuartos de final.

El zurdo es el único chileno que se mantiene en competencia, luego que Cristian Garín (93°) cayera en tres sets precisamente ante el trasandino en la última jornada.

De cara a este encuentro, la raqueta número uno de nuestro país apuesta al apoyo del público que fue fundamental en el triunfo sobre Thiago Tirante (76°) en la fase anterior.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alejandro Tabilo vs Sebastián Báez?

El partido de Alejandro Tabilo ante Sebastián Báez, válido por los cuartos de final del Chile Open, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO MAX y el sitio oficial del certamen emitirán este crucial duelo de manera online.

Hora del partido entre Tabilo y Báez por el Chile Open

El compromiso de Jano contra el trasandino inicia no antes de las 20:00 horas de Chile de este viernes 27 de febrero, disputándose en el Court Central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo.

El historial entre ambos está igualado 1-1, con el argentino logrando el último triunfo en la final del ATP 250 de Santiago el 2024.