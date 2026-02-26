Cristian Garín en el Chile Open: Cuándo y dónde ver EN VIVO partido vs Sebastián Báez - Chilevisión

Cristian Garín (93°) tiene un durísimo desafio por la segunda ronda del Chile Open, chocando este jueves contra el argentino Sebastián Báez (52°).

El chileno viene de una apretada victoria sobre Juan Manuel Cerúndolo (70°) en la ronda inicial, apostando a mantener el ritmo y meterse en los cuartos de final.

Su rival en esta oportunidad es el joven de 25 años, quien fue finalista en la edición anterior del torneo y que suele adaptarse muy bien a la arcilla.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Cristian Garín vs Sebastián Báez?

El partido de Cristian Garín ante Sebastián Báez, válido por la segunda ronda del Chile Open, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, el compromiso del nacional lo podrás ver por la plataforma de streaming HBO MAX y el sitio oficial del ATP 250 de Santiago.

Hora de partido entre Cristian Garín y Sebastián Báez por el Chile Open

El encuentro de Gago contra el trasandino comienza no antes de las 18:30 horas de Chile de este jueves 26 de febrero, disputándose en el Court Central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo.

El historial entre ambos favorece al argentino por 2-1, aunque el último enfrentamiento fue para Garín en el Masters 1000 de Miami el 2023.