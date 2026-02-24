Alejandro Tabilo vs Tomás Barrios: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Chile Open - Chilevisión

Alejandro Tabilo (42°) y Tomás Barrios (112°) protagonizan un electrizante partido en el Chile Open, jugando este martes por la primera ronda.

El torneo de tenis más importante del país regala un cruce entre chilenos, donde el zurdo asoma como favorito en esta ocasión tras ser finalista del reciente ATP 500 de Río de Janeiro.

Sin embargo, el chillanejo no se intimida y apuesta a dar la sorpresa para meterse en la siguiente fase.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alejandro Tabilo vs Tomás Barrios?

El partido de Alejandro Tabilo ante Tomás Barrios será transmitido en vivo y online por la plataforma Disney +.

Para poder ver este choque por el Chile Open, debes estar suscrito al Plan Premium y entrar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Tabilo y Barrios por Chile Open

El encuentro entre los nacionales inicia no antes de las 20:00 horas de Chile de este martes 24 de febrero, disputándose en el Court Central Jaime Fillor de San Carlos de Apoquindo.

Historial de enfrentamientos entre Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

El oriundo de la Región de Ñuble lideral el historial con una ventaja de 4-1, aunque solamente uno de estos choques fueron a nivel ATP y terminó con triunfo para Tabilo en la edición 2024 del ATP 250 de Santiago.