 Cristian Garín en Chile Open: Hora y cómo ver EN VIVO partido vs Juan Manuel Cerúndolo - Chilevisión
Cristian Garín en Chile Open: Hora y cómo ver EN VIVO partido vs Juan Manuel Cerúndolo

Cristian Garín tiene un durísimo desafío ante Juan Manuel Cerúndolo por la primera ronda del Chile Open, partido que se juega en el Court Central Jaime Fillol.

Martes 24 de febrero de 2026 | 11:44

Cristian Garín (93°) salta a la cancha y debuta en el Chile Open, enfrentando este martes por la primera ronda al argentino Juan Manuel Cerúndolo (70°).

Gago tiene un durísimo desafío buscando dar el primer golpe en el torneo de tenis más importante del país, el cual lo tuvo como campeón en la versión 2021.

Su rival en esta oportunidad es el zurdo trasandino, quien viene de alcanzar los cuartos de final en el ATP 500 de Río de Janeiro en el que venció al italiano Luciano Darderi (21°).

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Cristian Garín vs Juan Manuel Cerúndolo?

El partido de Cristian Garín ante Juan Manuel Cerúndolo, válido por la primera ronda del Chile Open, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, este esperado compromiso será emitido por las plataformas de streaming HBO MAX y el sitio oficial del certamen.

Hora del partido entre Garín y Cerúndolo por el Chile Open

El duelo entre el chileno y el argentino comienza no antes de las 18:30 horas de Chile de este martes 24 de febrero.

La sede en esta ocasión es el Court Central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo, sede elegida para todo el ATP 250 de Santiago.

