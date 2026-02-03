Muy relajado: La polémica publicación de Zizou Bergs a un año de agredir a Cristian Garín - Chilevisión

Este 2 de febrero se cumplió un año de la escandalosa agresión de Zizou Bergs (40°) a Cristian Garín (92°), a quien arrolló en plena serie de Copa Davis entre Bélgica y Chile el 2025.

El lío comenzó luego de un quiebre del europeo en el cuarto partido de la llave, golpeando con su hombro al tenista nacional durante su festejo.

Lejos de recibir una sanción, el árbitro portugués Carlos Ramos lo dio como ganador del encuentro debido a que Gago no pudo salir a la cancha producto de las molestias.

Zizou Bergs olvida polémica con Cristian Garín con llamativo posteo

A un año de lo ocurrido, Bergs se olvidó completamente de la polémica y realizó un singular posteo en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, el nacido en Lommel se mostró jugando ajedrez en la nieve y tomando tequila con una vista privilegiada.

Anteriormente, el europeo confesó que recibió más de 400 mil mensajes de hinchas chilenos por su agresión, donde lo que más le llamó la atención fueron las constantes recetas.

"Abro mi teléfono y veo un bombardeo de mensajes en mis redes provenientes de chilenos. Lo realmente extraño es que me insultaron enviando recetas: '¿Cómo se hace el chile con carne? ¿Cómo se hacen las empanadas?', en dos días recibí 400 mil", comentó a un medio local.

