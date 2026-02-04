Eduardo "Nazareno" Zuleta, el copiapino que busca ser el primer chileno en consagrarse campeón del mundo en más de 40 años - Chilevisión

El boxeador profesional y oriundo de Copiapó, Eduardo "Nazareno" Zuleta, se consagró campeón internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría welter (66,6 kg).

Este sábado, el chileno se impuso al panameño Daniel "Macarrón" Miranda en un combate disputado en suelo nacional, marcando un hito para el boxeo nacional y alcanzando el puesto N°25 del ranking mundial.

Con esta victoria, Zuleta mantiene su condición de invicto, con un récord profesional de 18 triunfos, y quedó oficialmente habilitado para disputar el título mundial del CMB, abriendo la posibilidad de que Chile vuelva a tener un campeón mundial masculino tras más de cuatro décadas.

Cabe señalar que el último boxeador chileno en ser reconocido como campeón mundial fue Benedicto Villablanca, en 1982, título que posteriormente fue anulado por la Asociación Mundial de Boxeo, dejando al país sin un campeón mundial desde entonces.

El cinturón internacional del Consejo Mundial de Boxeo forma parte del sistema de clasificación de una de las cuatro principales organizaciones del boxeo profesional, junto a la Organización Mundial de Boxeo (WBO), la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) y la Federación Internacional de Boxeo (IBF).

Zuleta buscará convertirse en campeón mundial

"Fue una pelea exigente y muy disputada, que supimos resolver con trabajo y preparación. Este triunfo confirma que estamos en el camino correcto y nos permite pensar en los próximos desafíos a nivel internacional", señaló un emocionado Zuleta tras el combate.

Respecto de lo que viene, el boxeador agregó que "el objetivo ahora es seguir avanzando en el ranking y evaluar nuevas oportunidades de título en las grandes organizaciones. Enfrentarse a rivales de alto nivel es parte de este proceso y también una forma de seguir posicionando al boxeo chileno".

Eduardo "Nazareno" Zuleta es parte de Team Modelo, iniciativa impulsada por AFP Modelo, orientada a acompañar a deportistas profesionales y amateurs y a promover la actividad física y la vida sana. "Este logro es también resultado del trabajo en equipo y del apoyo que he recibido durante todo este proceso", destacó.

Tras este triunfo, el equipo de Zuleta evaluará los próximos pasos de cara a una eventual pelea por un título mundial, cuya sede podría definirse entre Copiapó o Santiago, lo que abriría una oportunidad inédita para el boxeo chileno contemporáneo.

"Agradezco el respaldo de mi ciudad, de quienes han confiado en mí y de los auspiciadores que hacen posible seguir avanzando en este camino", concluyó el deportista, destacando la importancia de ampliar la difusión del boxeo en medios masivos como la televisión abierta para fortalecer su desarrollo a nivel nacional.