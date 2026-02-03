Baja para el Team Chile: Henrik Von Appen sufre caída y queda fuera de Juegos Olímpicos de Invierno - Chilevisión

La antesala de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 dejaron un duro golpe para el Team Chile, luego de que se confirmara la baja del esquiador Henrik Von Appen.

El Comité Olímpico de Chile (COCH) informó este martes que el nacional no podrá competir en el evento producto de una fuerte caída, la que se dio a alta velocidad en la reciente Copa del Mundo de Crans-Montana, Suiza.

El organismo precisó que el accidente fue con impacto directo contra las mallas de protección que le provocaron múltiples lesiones, entre ellas una laceración facial que requirió de suturas y una lesión tipo asa de balde del menisco interno de la rodilla derecha.

Henrik Von Appen se perderá los Juegos Olímpicos de Invierno

Tras ser evaluado por equipos médicos en Suiza e Italia, donde participó, José Ángel Rubio, Jefe Médico de la Delegación nacional y Kinesiólogo de la Federación Nacional de Esquí y Snowboard de Chile, se tomó la decisión de suspender su participación en los Juegos Olímpicos.

El especialista nacional venía de conseguir grandes resultados en Copas del Mundo, logrando su mejor ubicación personal (16º) y un récord latinoamericano, compitiendo ante 40.000 personas y de igual a igual con los mejores exponentes del planeta.

"Hicimos todo lo posible pero el daño es demasiado grande y demasiado cerca a las carreras olímpicas como para poder competir por medallas y no solo participar", comentó Von Appen.

El chileno reconoció tener "enorme pena", aunque enfatizó en que "este deporte es así. Tiene sus riesgos y uno si quiere pelear por las posiciones de punta tiene que estar dispuesto a aceptarlos. Ahora me toca operarme pronto y luego una larga recuperación. Muchas gracias a todos por su apoyo".

Actualmente, el COCH y la Federación se encuentran trabajando para inscribir a un deportista nacional como reemplazo en las competencias de Esquí Alpino masculino, las cuales comienzan el próximo 7 de febrero en la localidad de Bormio.

SENSIBLE | Imagen de Henrik Von Appen tras dura caída