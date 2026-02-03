Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Cuándo comienzan y cuáles son los primeros deportes - Chilevisión

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 ya están en su cuenta regresiva, con la organización afinando los últimos detalles para el comienzo de las competencias.

El evento será en esta oportunidad en Italia, donde se espera un gran marco de público en las más de dos semanas de extensión.

La cita contempla a varias disciplinas de nieve y hielo, desarrollándose desde 1925 en inspiración a los antiguos Juegos Nórdicos.

¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 comenzarán oficialmente el próximo viernes 6 de febrero, día en que se realizará la ceremonia inaugural, y culminarán el domingo 22 de este mes.

Sin embargo, las actividades comenzarán este miércoles 4 con el inicio de varios deportes.

Las primeras disciplinas de los Juegos Olímpicos 2026

De acuerdo al calendario oficial, los primeros deportes en ver acción serán el esquí alpino, curling y luge.

El curling tendrá interesantes duelos en categoría Dobles Mixtos como Suecia vs Corea del Sur, Gran Bretaña vs Noruega y Estonia vs Suiza.

Los deportistas del Team Chile que estarán en Milano Cortina 2026

Los representantes del Team Chile que estarán en Milano Cortina 2026 serán: La esquiadora Matilde Schwencke, la especialista en ski cross Stephanie Joffroy y el fondista Sebastián Endrestad (cross country).

Henrik Von Appen también estaba clasificado, pero una caída a alta velocidad en la reciente Copa del Mundo de Suiza le impedirá estar en la cita.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 los podrás ver por Chilevisión, señal en la que encontrarás una completa cobertura en todas su plataformas.