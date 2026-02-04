Chile vs Serbia: Cuándo y a qué hora es la serie por Qualifiers de Copa Davis - Chilevisión

Chile volverá a la cancha para disputar una serie de Copa Davis, chocando en esta oportunidad nada menos que contra Serbia.

Por la primera ronda de las Qualifiers, el elenco capitaneado por Nicolás Massú buscará hacerse fuerte de local frente a un rival que no contará con Novak Djokovic (3°) ni Miomir Kecmanovic (69°), sus principales tenistas.

En esta oportunidad, el Vampiro nominó a Alejandro Tabilo (73°), Cristian Garín (92°), Tomás Barrios (112°), Nicolás Jarry (140°) y Matías Soto (146° en dobles).

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Serbia la serie por Copa Davis?

Los partidos de Chile ante Serbia por Copa Davis están fijados para el viernes 6 y sábado 7 de febrero, comenzando en ambas jornadas a las 18:00 horas de nuestro país.

El recinto en esta ocasión es el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, donde se espera un buen marco de público alentando a los nacionales.

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de Chile vs Serbia?

Los encuentros por el tradicional certamen serán transmitidos en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Además, estos choques serán emitidos de manera online en la plataforma de streaming DGO, a la cual debes entrar con tu respectivo usuario y clave.