Preocupante momento de Nicolás Jarry: El magro registro que alcanzó tras caer en el Australian Open - Chilevisión

Debut y despedida tuvo Nicolás Jarry (133°) de la qualy del Australian Open, quedando eliminado en la primera fase tras caer ante el francés Titouan Droguet (152°).

El Príncipe nuevamente fue irregular y perdió por 6-4 y 6-3, diciendo adiós de forma muy temprana al primer Grand Slam de la temporada.

La negativa racha de Nicolás Jarry

Con esto, el chileno extendió una racha muy negativa en la que acumula ocho derrotas consecutivas, generando un momento muy preocupante en su carrera.

Su última victoria en un torneo de importancia fue en Wimbledon en julio pasado, superando a al brasileño Joao Fonseca (30°) por la tercera ronda en julio pasado.

Pese a esto, el nacional confía en remontar y ya prepara su próximo desafío, el que será nada menos que el Challenger de Concepción que comienza el 27 de enero.

Posteriormente, Jarry irá a la serie de Copa Davis en la que Chile se medirá a Serbia en el Estadio Nacional.