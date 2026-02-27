¡Alejandro Tabilo se quedó sin gasolina! Dio pelea pero fue eliminado por Sebastián Báez en el Chile Open - Chilevisión

Alejandro Tabilo sufrió una dura derrota este viernes en cuartos de final del BCI Seguros Chile Open 2026, que se disputa en el Complejo Deportivo San Carlos de Apoquindo.

El 42° en el ranking ATP cayó ante el argentino Sebastián Báez por parciales de 7-6 y 6-1 y no pudo avanzar de ronda, siendo el último chileno que quedaba en competencia.

En la primera manga, la raqueta nacional disputó punto a punto contra su rival, incluso logró quebrarle el servicio. Sin embargo, no pudo contra el tezón del trasandino, quien forzó el tie break y se lo llevó por 7-2.

En el segundo set, el número 52 del mundo tomó rápidamente ventaja dejando 3-0 el marcador. Aunque el tenista chileno logró un punto, no le alcanzó la gasolina y el argentino aprovechó para llevarse la manga por un contundente 6-1.

Con esta derrota, el zurdo dejó al torneo sin representantes chilenos. Por su parte, Báez se medirá ante el italiano Luciano Darderi (21°) tras dejar en el camino a dos chilenos: El mencionado Tabilo y a Christian Garín.