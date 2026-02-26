Alejandro Tabilo vs Thiago Tirante: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Chile Open - Chilevisión

Alejandro Tabilo (42°) se mide a Thiago Tirante (76°) en una nueva jornada del Chile Open, partido que es válido por la segunda ronda y que se juega en San Carlos de Apoquindo.

El zurdo vuelve a toparse con el argentino, a quien venció la semana pasada en los cuartos de final del ATP 500 de Río en un duelo que se extendió por casi tres horas.

De cara a este encuentro, el chileno llega con buen ritmo al imponerse a su compatriota Tomás Barrios (112°) en la fase inicial en dos sets.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alejandro Tabilo vs Thiago Tirante?

El partido de Alejandro Tabilo ante Thiago Tirante será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

De manera online, el compromiso por la segunda ronda del Chile Open será emitido por la plataforma de streaming HBO MAX.

Hora del partido entre Tabilo y Tirante por el Chile Open

Este compromiso por el ATP 250 de Santiago inicia no antes de las 20:00 horas de Chile de este jueves 26 de febrero.

El escenario es el Court Central Jaime Fillol de San Carlos de Apoquindo, comenzando una vez que finalice el duelo de Cristian Garín (93°) contra Sebastián Báez (52°).