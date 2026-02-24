El duro descargo de Nicolás Jarry tras quedar eliminado del Chile Open: Disparó contra la ATP - Chilevisión

Molesto terminó Nicolás Jarry (155°) tras su derrota en el Chile Open este lunes, cayendo 6-3, 5-7 y 6-2 ante el croata Dino Prizmic (120°) por la primera ronda.

El Príncipe estiró su mala racha y ya lleva casi ocho meses sin ganar un partido, disparando con dureza contra la ATP por el uso de la tecnología en las pelotas dudosas.

En conferencia de prensa, el chileno criticó al organismo y afirmó que hubo una jugada en la que "la pelota tocó la línea y el sistema la dijo mala. Así de simple".

"No soy yo, hay muchísimo que no entiendo. No entiendo por qué la ATP quiere que una máquina esté por sobre los seres humanos. No me cabe en la cabeza que el jefe sea una máquina. Es ridículo", agregó.

Nicolás Jarry destacó "la única noticia positiva" en medio de magro presente

Respecto a los resultados negativos, la raqueta nacional remarcó que "es muy difícil agarrar confianza sin tener continuidad".

"Por lo menos ya llevo dos partidos seguidos y eso es algo. Mi nivel subió un poco de la semana pasada a ahora", agregó.

En ese escenario, Jarry destacó una leve mejoría en su saque y apuntó a que "es la única noticia positiva que tengo en estos últimos meses".

Ahora, el Príncipe se enfocará en jugar el cuadro de dobles junto a su hermano Diego, de 22 años y que actualmente es 1.457 en el ranking.