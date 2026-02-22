Alejandro Tabilo cae ante Etcheverry y roza la gloria en la gran final del ATP 500 de Río - Chilevisión

Pese a quedarse con el primer set, el chileno no logró cerrar la victoria frente al trasandino.
Domingo 22 de febrero de 2026 | 23:37
Alejandro Tabilo no logró imponerse en la final del Rio Open y se quedó con el segundo lugar tras caer ante el argentino Tomás Etcheverry.
El esperado duelo se definió en tres sets muy disputados, en los cuales el chileno se quedó con el primero por 6-3 y sembró la ilusión demostrando un buen juego.
Sin embargo, el argentino se quedaría con la final tras ganar por 6-7 y 4-6 las últimas dos mangas.
🏆 TOMAS ETCHEVERRY É O GRANDE CAMPEÃO DO RIO OPEN 2026 🏆— Rio Open (@RioOpenOficial) February 23, 2026
De virada, o argentino conquista o seu 1º título na Cidade Maravilhosa em uma batalha contra Alejandro Tabilo, com o placar de 3/6 7/6 (3) 6/4 🎾👏#RioOpen pic.twitter.com/W6iC8qVUwV