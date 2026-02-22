Alejandro Tabilo va por el título: Hora y dónde ver en VIVO la final ATP de Río de Janeiro - Chilevisión

Alejandro Tabilo (68°) va por el título más importante de su carrera, el ATP 500 de Río de Janeiro, donde aún no está a la espera de su rival.

Este sábado no se lograron llevar a cabo las semifinales por la lluvia en la ciudad brasileña. Por este motivo, los partidos fueron programados para la mañana de este domingo.

En su encuetro, el chileno no tuvo problemas y venció con comodidad al peruano Ignacio Buse (91°).

El rival de Tabilo será Tomás Etcheverry (51°). El argentino venció en tres apretados sets (4-6, 7-6 y 7-6) el checo Vit Kopriva (87°).

El zurdo buscará su cuarto título ATP y primero en la categoría 500, ya que antes levantó los trofeos 250 de Auckland (2024), Mallorca (2024) y Chengdú (2025).

¿Dónde ver EN VIVO la final del ATP 500 de Río?

El partido de Alejandro Tabilo ante Tomás Etcheverry será transmitido en vivo y online por la plataforma Disney +, exclusivo para suscriptores del Plan Premium.

Hora de la final de Tabilo en el ATP 500 de Río

El compromiso, válido por la final del ATP 500 de Río de Janeiro, está programado a las 17.30 horas de este domingo 22 de febrero.