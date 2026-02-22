 Alejandro Tabilo arrasó ante Ignacio Buse y se instaló en la gran final del ATP 500 de Río - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Alejandro Tabilo arrasó ante Ignacio Buse y se instaló en la gran final del ATP 500 de Río

El chileno se impuso en dos sets al peruano y esta tarde intentará conseguir el título en Brasil.

Domingo 22 de febrero de 2026 | 12:35

Alejandro Tabilo (68°) se instaló en su primera final de la temporada y nada más ni nada menos que en el ATP 500 de Río de Janeiro, torneo más importante de la gira sudamericana. 

El chileno se impuso en dos parciales al joven peruano Ignacio Buse (91°), quien había dado dos batacazos en el torneo al vencer Joao Fonseca (38°) y al extop ten Matteo Berrettini (57°). 

Sin embargo, poco pudo hacer el jugador incaico esta mañana, donde fue superado claramente por el chileno con un doble 6-3. Cabe señalar que este partido estaba programado para el sábado, pero fue suspendido por lluvia. 

Ahora, el chileno espera rival de la semifinal que que animan el argentino Tomás Etcheverry (51°) y el checo Vit Kopriva (87°). 

La final se jugará esta tarde, no antes de las 17:00 horas de nuestro país. 

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Alejandro Tabilo cae ante Etcheverry y roza la gloria en la gran final del ATP 500 de Río

Alejandro Tabilo va por el título: Hora y dónde ver en VIVO la final ATP de Río de Janeiro

Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse: Hora y dónde ver en VIVO el partido del ATP de Río de Janeiro

Suspenden semifinal de Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse por el ATP de Río: Este es el nuevo horario
Publicidad
Publicidad