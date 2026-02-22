Alejandro Tabilo arrasó ante Ignacio Buse y se instaló en la gran final del ATP 500 de Río - Chilevisión

Alejandro Tabilo (68°) se instaló en su primera final de la temporada y nada más ni nada menos que en el ATP 500 de Río de Janeiro, torneo más importante de la gira sudamericana.

El chileno se impuso en dos parciales al joven peruano Ignacio Buse (91°), quien había dado dos batacazos en el torneo al vencer Joao Fonseca (38°) y al extop ten Matteo Berrettini (57°).

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Sin embargo, poco pudo hacer el jugador incaico esta mañana, donde fue superado claramente por el chileno con un doble 6-3. Cabe señalar que este partido estaba programado para el sábado, pero fue suspendido por lluvia.

Ahora, el chileno espera rival de la semifinal que que animan el argentino Tomás Etcheverry (51°) y el checo Vit Kopriva (87°).

La final se jugará esta tarde, no antes de las 17:00 horas de nuestro país.